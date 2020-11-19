Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко
Об этом Ткаченко сообщил журналистам на IV Международном форуме "Креативная Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они (деньги - Ред.) уже выделены, но еще не поступили адресатам. Поэтому, когда мы говорим о поддержке, важно выполнять обещания, которые мы давали: и правительство, и Рада, - изменяя соответственно законы и распределяя гранты. Главное сейчас - довести до конца ту большую работу, которая уже была проведена", - сказал министр.
По его словам, средства должны получить гранты УКФ все, кто подал документы на возмещение убытков вследствие карантина.
"От грантов Украинского института книги и другие программы, которые мы запустили, в частности из Госкино, Минкульт - это только начало. Кроме того, мы уже на 7% уменьшили НДС на креативные индустрии, это европейская практика, так делают во многих странах. Мы меняем сейчас и облегчаем систему получения кредитов 5-7-9. Главное, все эти работы реализовать и довести до конца", - отметил Ткаченко.