С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге

Около 30% детей, которые в этом году обратились на Национальную детскую горячую линию, говорили о насилии и жестоком обращении, 15% - о буллинге.

Как передает Цензор.НЕТ о ссылкой на УНИАН, об этом правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко сообщила во время онлайн-конференции на тему: "Введение комплексного сексуального образования и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине 21-го века".

Она отметила, что в течение 9 месяцев 2020 года на Национальную детскую горячую телефонную линию, которая работает на базе правозащитного центра "Ла Страда-Украина", обратилось 57 тысяч детей. По словам Левченко, это беспрецедентное количество обращений.

Она сообщила, что около 5% обращений (около 3 тысяч) касались вопросов сексуального образования. 15% детей звонили по поводу буллинга, около 30% - о насилии и жестоком обращении, добавила она.

Левченко считает, что основой таких негативных тенденций являются стереотипы, дискриминация, гендерно обусловленное насилие. Правительственная уполномоченная убеждена в необходимости внедрения сексуальных и гендерных образовательных программ, в том числе и в школах.

Она напомнила о наступлении на права женщин в Польше, в частности запрете абортов, многочисленных попытках украинских парламентариев ограничить права женщин.

По словам Левченко, это является "очень серьезными сигналами для того, чтобы находить действительно эффективные методы введения образовательных программ".

"Потому что сексуальное образование - это не только образование детей, но и образование взрослых, потому что, обучая взрослых, мы не сможем перенести эти знания детям", - добавила она.

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В Украине 19 января вступил в силу закон О противодействии буллингу. Отныне штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

Ранее в одной из одесских школ учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка за то, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском.

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