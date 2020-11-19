Вспышка инфекции в лицее на Харьковщине: пострадали 37 учеников разных классов

18.11.2020 г. среди учащихся коммунального учреждения "Дергачевский лицей №3" Дергачевского районного совета зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.

Согласно с данными экстренных сообщений, направленных из учреждений здравоохранения, предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция (под вопросом), острый гастроэнтероколит (под вопросом).

По состоянию на 19.11.2020 г. количество заболевших составляет 37 человек. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Оказание медицинской помощи и медицинское наблюдение за контактными лицами организовано и проводится медицинскими работниками КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР.

"С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источников возможного инфицирования 18.11.2020 г. специалистами Дергачевского межрайонного филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование вышеупомянутого заведения. Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц и др.", - сказано в сообщении.

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Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как пишет Депо.Харьков, по словам заместителя председателя Дергачевской райгосадминистрации Константина Лызлова, больные - ученики разных классов.