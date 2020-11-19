В Черновицкой области подвели итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин

В Черновицкой области официально установлены результаты на выборах в областной совет, а также депутатов горсовета и мэра Черновцов.

В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В частности:

12 мандатов – Слуга народа;

9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская Солидарность;

7 мандатов – Аграрная партия;

6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.

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Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.

Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.

В городской совет Черновцов прошли семь партий:

11 мандатов – Единственная альтернатива;

6 мандатов – Команда Михайлишина, Европейская Солидарность и Пропозиция;

5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;

3 мандата – Родной город.