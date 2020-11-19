В Черновицкой области подвели итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин
В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В частности:
12 мандатов – Слуга народа;
9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская Солидарность;
7 мандатов – Аграрная партия;
6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.
Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.
Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.
В городской совет Черновцов прошли семь партий:
11 мандатов – Единственная альтернатива;
6 мандатов – Команда Михайлишина, Европейская Солидарность и Пропозиция;
5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;
3 мандата – Родной город.