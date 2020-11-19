Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти"

Обыск в Музее Майдана накануне годовщины Революции - это демонстрация реваншистского облика действующей власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"В стране, где полностью провалена борьба с пандемией коронавируса, где полностью разрушена экономика, где при власти пребывают хамство и агрессивное невежество, где сознательно уничтожена антикоррупционная инфраструктура и процветает масштабная многоуровневая коррупция, в лицо патриотов, защитивших на Майдане свободу и независимость, брошен очередной вызов. Так, накануне годовщины Революции Достоинства, "зеленая" власть руками СБУ устроила обыск в музее Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

По словам Турчинова, "действующие беспомощные и, вместе с тем, агрессивные руководители не приняли и до сих пор ненавидят Революцию Достоинства и ее достижения".

"Они открывают уголовные дела против активистов Майдана, воинов и волонтеров, пытаясь их опорочить и унизить, искажая и разрушая фундаментальные ценности украинцев. Обыск в музее накануне годовщины Революции - это демонстрация их напыщенного облика - облика реванша, предателей и капитулянтов. Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти", - подчеркнул Турчинов.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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