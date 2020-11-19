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Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

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Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
Заявителем по делу №42020000000001885 является нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердил экс-нардепы Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол.

"Не удивлюсь, если выяснится, что это - спецоперация РФ, осуществлённая руками внедрённой агентуры и при содействии (возможно, неосознанном) нынешней украинской власти. В любом случае, хотелось бы всем им напомнить, чем подобные "игры" закончились для Януковича и его команды", - заявил Пашинский.

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Татьяна Чорновол, рассказала, что ее допрос по этому делу должен был состояться 17 ноября, однако руководитель следствия заболел и сообщил, что допрос будет перенесен.

"Мне позвонили из Народного фронта и рассказали, что им поступили 4 повестки: Яценюку, Турчинову, мне и Парубию... Я знаю, что это якобы возбуждено по заявлению Рената Кузьмина, который ссылается на слова Жвании. Интересно, что в этой компании политических лидеров оказалась я, ведь я не лидер Майдана, а активистка. Честно говоря, мне кажется, что это даже личная месть Рината Кузьмина. Я в свое время много писала о его имении в Пуще Водице, там снимала, и потом еще, так сказать, подталкивала уголовное расследование по этому делу", - сказала Чорновол.

Также информацию подтвердил экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий:"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сказал Парубий.

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Издание Левый берег сообщило, что ГБР вызвало на допрос лидеров Евромайдана по делу "о госперевороте". Отмечается, что заявителем по этому делу является нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По инофрмации издания на допрос теже был вызван мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что ГБР приняло и начало расследовать то, что Майдан был якобы был "госпереворотом" по заявлению одного из самых одиозных деятелей режима экс-президента Виктора Януковича. Кузьмин в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Под его руководством были направлены в суд дела в отношении экс-министра МВД Юрия Луценко, экс-заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В то же время, адвокат Олег Шрам сообщил в Facebook, что дело возбуждено Офисом Генерального прокурора, а не ГБР.

"Исходя из номера уголовного производства, сведения в ЕРДР внесены не ГБР, а Офисом Генерального прокурора. Если бы это было ГБР, то первой цифрой номера ЕРДР была бы цифра "6", а не "4". Следовательно, прокуроры ОГП после внесения сведений в ЕРДР в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК передали материалы уже уголовного производства в орган досудебного расследования – ГБР, следователям которого и поручили проведение расследования", - отметил адвокат.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко



    крок_за_кроком

    @mykolayovych45


    Народ, а на коли вони викликають учасників Майдану до ДБР, коли має прийти Турчинов,Кличко? Я от про що думаю: якщо вони відкрили справу за Майдан, тоді всі, хто приймав в ньому участь, як законослухняні громадяни просто зобов'язані теж прийти і "дати покази". Ми ж не кидаємо своїх

    Парубия, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 2482
  • Maxim Ak-Murza
    Ну-ну. Работайте, ройте поглибже. Бо та яма, которую вы копаете, станет вашей могилой, русня вонючая.
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Эта козломордая мразь иван иванов 9612f44b давно тут потихоньку срёт козлячими высерами..
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