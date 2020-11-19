Партия "Слуга народа" отказалась сообщить, сколько потратила на проведение опроса от Зеленского. ДОКУМЕНТ

В партии "Слуга народа" отказались назвать сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день проведения местных выборов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос "УП", информирует Цензор.НЕТ.

В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

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Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Запрос о потраченных на "5 вопросов от президента" журналисты отправили еще 13 октября. В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5. Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.

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