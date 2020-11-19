Заседания КС возобновятся при наличии кворума сразу после завершения лечения судей, болеющих COVID-19, - пресс-служба суда
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Большинство судей Конституционного Суда находятся на самоизоляции и работают дистанционно в связи с тем, что на сегодня зафиксированы заболевания Covid-19 у нескольких судей.
Об этом информирует отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что указанное обстоятельство обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к тому, что их пришлось отложить. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда.
"Никаких письменных или устных сообщений от судей КС об отказе принимать участие в рассмотрении каких-либо дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа КС будет восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.