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Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье

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Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал подписание закона о штрафах за неношение маски в публичных местах.

Об этом глава Минздрава сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки уже превысило 13 тыс.

"Наша команда в министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ, Минздрава, Президента, Премьер-министра или моя личная. Маска - это единственный путь защитить здоровье: свое и своих близких", - подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок

Ранее Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

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Топ комментарии

  • Simon Bolivar f2151b2b
    Если больше государство не хочет ни чего делать, кроме как ввести маски, зачем мы платим налоги?
  • Eugen Mk
    Ну што, любители намордников, Степанов жеж никогда не врёт, правда? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 8896
  • Підлога Маккартні
    Где вы стоко патрульных возьмете? Я последний раз видел в городе патрульного возле ментовки (обласной центр) По городу их нету, катаются себе на машинках. Или думаете за 200 гривен они будут ходить обдирать граждан в надежде пидзаробыты? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 4101
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