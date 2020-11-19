Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье
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Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал подписание закона о штрафах за неношение маски в публичных местах.
Об этом глава Минздрава сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Степанов отметил, что количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки уже превысило 13 тыс.
"Наша команда в министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ, Минздрава, Президента, Премьер-министра или моя личная. Маска - это единственный путь защитить здоровье: свое и своих близких", - подчеркнул министр здравоохранения.
Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок
Ранее Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.