Решение об отмене ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, - Сытник
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"То, что волнует меня сейчас больше всего и тех, кто следит за событиями в антикоррупционной инфраструктуре... Каждые 5-6 дней Антикоррупционный суд выносит приговоры, связанные с реальным лишением свободы для людей, которые проходят по делам, которые расследовались детективами антикоррупционного бюро. Самый большой риск сейчас в том, что если даже парламент будет исправлять ситуацию, которая возникла после решений Конституционного суда, то если будет решение об отмене Антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5-7 лет", - отметил Сытник.
Директор НАБУ выразил убеждение в том, что несмотря на нанесенные "болезненные удары" по антикоррупционной инфраструктуре, она пока еще действенная.
"Последний удар, который могут нанести - по делу об Антикоррупционном суде... Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно", - подытожил Сытник.