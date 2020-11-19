Решение об отмене ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, - Сытник

Признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде может стать финальным ударом по антикоррупционной системе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"То, что волнует меня сейчас больше всего и тех, кто следит за событиями в антикоррупционной инфраструктуре... Каждые 5-6 дней Антикоррупционный суд выносит приговоры, связанные с реальным лишением свободы для людей, которые проходят по делам, которые расследовались детективами антикоррупционного бюро. Самый большой риск сейчас в том, что если даже парламент будет исправлять ситуацию, которая возникла после решений Конституционного суда, то если будет решение об отмене Антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5-7 лет", - отметил Сытник.

Директор НАБУ выразил убеждение в том, что несмотря на нанесенные "болезненные удары" по антикоррупционной инфраструктуре, она пока еще действенная.

"Последний удар, который могут нанести - по делу об Антикоррупционном суде... Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно", - подытожил Сытник.

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