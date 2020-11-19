Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к новоизбранным депутатам местных советов относительно необходимости отменить решение о функционировании региональных языков.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, что противоречат действующему законодательству Украины, и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Креминь отметил, что несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

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Омбудсмен напомнил, что согласно части 7 статьи 1 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

"Согласно закону, все органы государственной власти и местного самоуправления должны были в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие. Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Креминь.



