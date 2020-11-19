Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года

Президент Владимир Зеленский представил G7 и Евросоюзу шаги по выходу из конституционного кризиса: в их числе восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Об этом Зеленский заявил в четверг в ходе видеовстречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАЗК и решения вопроса Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

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Отдельно, отметили в пресс-службе ОП, президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более важная стратегическая задача - реформа судебной системы.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что была возобновлена ​​работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.