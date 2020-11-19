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Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП

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Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время видеовстречи с послами G7 и ЕС кризис, вызванный последними решениями Конституционного Суда.

Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба главы государства по итогам встречи, в которой участвовали также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины. Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ", - сообщает ОП.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
    Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    честно отобрать 100% свои чтоб были
  • Привет
    Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
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