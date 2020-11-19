До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE
Такого мнения придерживаются эксперты Киевской школы экономики. Об этом они заявили по итогам пересмотра прогноза развития эпидемии COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.
"Согласно моделированию, при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине вследствие COVID-19 могут умереть от 17 тыс. до 33 тыс. человек к концу года", - сказано в сообщении.
В KSE отмечают, что сценарий, предусматривающий 17 тыс. смертей от COVID-19 к концу года, маловероятен, и для него нужно немедленно вводить локдаун на всей территории Украины.
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Сценарий, предусматривающий 26 тыс. смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.
Сценарий с 33 тыс. смертей может быть реализован, если существующий карантин не сработает.
"Мы рекомендуем расширить ограничения, которые действуют в настоящее время как карантин выходного дня, на будни и выходные дни. Только это позволит взять под контроль распространение коронавируса", - заявляют в KSE.
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Эксперты KSE прогнозируют максимальную нагрузку на больницы в декабре 2020 года.
По данным KSE, каждая третья больница первой волны (152) критически заполнена больными COVID-19. В 89 больницах койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%, еще 97 сильно перегружены. Только половина больниц в зоне относительной безопасности.
При этом в KSE отмечают, что поддерживать возможности системы здравоохранения удается только благодаря постоянному увеличению количества больниц, принимающих пациентов с COVID-19. В частности, за прошедшую неделю добавили 14 новых больниц, это 3600 новых коек.
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