11 городов будут выбирать мэра в ближайшее воскресенье, - ЦИК
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Повторное голосование на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах. С собой на участок нужно взять, кроме документов, маску и ручку.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.
В ЦИК напомнили, что для безопасного участия в голосовании нужно надеть маску и взять личную ручку, а также придерживаться социальной дистанции.
Избиратели, у которых есть признаки заболевания, будут голосовать в отдельных кабинках.
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