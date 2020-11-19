11 городов будут выбирать мэра в ближайшее воскресенье, - ЦИК

Повторное голосование на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах. С собой на участок нужно взять, кроме документов, маску и ручку.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

В ЦИК напомнили, что для безопасного участия в голосовании нужно надеть маску и взять личную ручку, а также придерживаться социальной дистанции.

Избиратели, у которых есть признаки заболевания, будут голосовать в отдельных кабинках.

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