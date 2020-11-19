Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська

Закон, которым было установлено обязательность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах и ​​штраф в более 17 тыс. грн за невыполнение этой нормы, массово нарушался по двум причинам: юридической и психологической.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснил министр.

Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен и оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического - штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.

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"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.