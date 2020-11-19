НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Североатлантический альянс должен помогать Украине и Грузии укреплять потенциал отпугивания России.

Об этом в рамках онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В наших общих интересах - поддержка Украины и Грузии в укреплении их устойчивости в свете угроз со стороны России. То же касается Швеции и Финляндии. Партнеры могут обогатить союзнический потенциал отпугивания и обороны, в интересах всех сторон", - заявил Солох.

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По его словам, НАТО является организацией, которая гарантирует безопасность не только странам-членам, но и партнерам, с которыми у Альянса общие ценности.

Одной из важнейших задач НАТО Солох назвал сохранение единства в свете имеющихся угроз.

"Угроза со стороны России проявляется также в форме дезинформации, гибридных действиях или действиях в киберпространстве", - констатировал глава Бюро нацбезопасности РП.

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Он отметил, что Россия все еще лучше подготовлена ​​к конвенциональной войне в этой части Европы. Следовательно, НАТО должно полностью реализовать все свои инициативы, в частности укрепить передовое присутствие сил Альянса, концепцию отпугивания и обороны евроатлантического пространства или ответа на угрозы со стороны российского ракетного потенциала.