НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох
Об этом в рамках онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В наших общих интересах - поддержка Украины и Грузии в укреплении их устойчивости в свете угроз со стороны России. То же касается Швеции и Финляндии. Партнеры могут обогатить союзнический потенциал отпугивания и обороны, в интересах всех сторон", - заявил Солох.
По его словам, НАТО является организацией, которая гарантирует безопасность не только странам-членам, но и партнерам, с которыми у Альянса общие ценности.
Одной из важнейших задач НАТО Солох назвал сохранение единства в свете имеющихся угроз.
"Угроза со стороны России проявляется также в форме дезинформации, гибридных действиях или действиях в киберпространстве", - констатировал глава Бюро нацбезопасности РП.
Он отметил, что Россия все еще лучше подготовлена к конвенциональной войне в этой части Европы. Следовательно, НАТО должно полностью реализовать все свои инициативы, в частности укрепить передовое присутствие сил Альянса, концепцию отпугивания и обороны евроатлантического пространства или ответа на угрозы со стороны российского ракетного потенциала.