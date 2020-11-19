Новости

Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре

5 60234
Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре
Прощание с режиссером Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"23 ноября в 10:00 начнется церемония прощания в Первом театре, а в 15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщила племянница.

По предварительной информации СМИ, прощание должно было состояться во Львовской опере. Это подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу же согласовало, однако родные решили провести прощание в Первом театре.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Перед этим с режиссером попрощаются в Москве - там прощание состоится 20 ноября в Театре Виктюка.

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Царство небесне, заслуги були, але служив кацапам - нашим ворогам.
  • Юрій Ан
    Придурки, которые глумятся над виктбкрм - сдохнете, никто и не вспомнет о вас.
    А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
    Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
    Умер, не дождавшись
    Вечная память!
  • иван иванов 9612f44b
    и не смей равнять говномеса с довженко
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости