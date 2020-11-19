Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре

Прощание с режиссером Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"23 ноября в 10:00 начнется церемония прощания в Первом театре, а в 15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщила племянница.

По предварительной информации СМИ, прощание должно было состояться во Львовской опере. Это подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу же согласовало, однако родные решили провести прощание в Первом театре.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Перед этим с режиссером попрощаются в Москве - там прощание состоится 20 ноября в Театре Виктюка.

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года.