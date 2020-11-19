Новости

Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение

5 77212
Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение
По факту обнародования в СМИ информации о смерти женщины, которой оказывали медицинскую помощь в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" глава Черниговской ОГА Анна Коваленко поручила провести безотлагательную проверку заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В частности, одним из СМИ был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.

19 ноября Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной К. в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.

Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Руководитель Управления здравоохранения Петр Гармаш сразу отбыл в командировку в Бобровицкий район.

Также глава Черниговской ОГА обратилась в ГУ Национальной полиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

Также читайте: Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    "проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
  • Игорь Ермоленко.
    А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
  • Scorpman Y
    зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
    ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
    Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

    Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

    \
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости