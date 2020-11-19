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Зеленский ответил на петицию владельцев "евроблях": "рабочая группа готовит законопроект"

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Зеленский ответил на петицию владельцев "евроблях": "рабочая группа готовит законопроект"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский ответил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.

Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№ 3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 3706).

"По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьюой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Есть у меня предположение, что реальность будет сильно отличаться от ожиданий владельцев
    тачек на еврономерах...
  • olele


    Zaitsev Roman@roman_zaitsev 24 мин

    Досить ворожнечі і чвар.
    Закликаю Маруся Звіробій та Софія Федина провідати Зеленського у Фєофанії.
    Ви навіть не уявляєте, як йому буде приємо Вас обох побачити.
    Проявіть милосердя.
  • Борменталь Незабаром
    він ім обіцяв усе хороше проти усього поганого! а саме, блек-джек, бухло, євробляхі на халяву і безкоштовні шльондри... якими вони і є самі )))
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