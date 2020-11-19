Зеленский ответил на петицию владельцев "евроблях": "рабочая группа готовит законопроект"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский ответил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.
Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№ 3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 3706).
"По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении.
Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьюой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.