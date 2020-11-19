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Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом"

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Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом"
Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" охарактеризовал Владимира Путина как человека, который "поставил жажду власти выше совести".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, напоминая, что первый том новых мемуаров бывшего президента США был опубликован 17 ноября.

В нем он пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце 19-го и начале 20-го веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество "как законные инструменты обмена".

"В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества", - пишет в своей книге 44-й президент США.

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Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример".

В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче близ Москвы.

"Встреча должна была продлиться всего час, но первые 45 минут говорил один только Путин и осуждал действия Америки по всему миру. Обама смог вставить слово лишь на 45-й минуте. Спор в итоге продлился два часа", - описывает фрагмент книги "Форбс".

Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Вот такие оне демократы -- когда ну пенсию уходят или в отставку . Такие октровения льются .
    А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .

    Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
  • Zelya Vsyo
    Сдохло }{уйло. Господь ему говорит- ты, конечно, заслужил свой рай, но сперва спустись в ад, и там черти отымеют тебя столько раз, сколько ты был "президентом". }{уйло думает: 5 раз не пи*арас, и спускается в ад. А там рядом с чертями Терешкова. }{уйло спрашивает, что она тут делает. Главчёрт ему отвечает: она после каждых 5 раз будет тебя обнулять. Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 5302
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Ага, Абамка смелый после драки ручонками махать. А пока президентил, в перезагрузки с Пуйлом играл и эмбарго Украине поддерживал, помогал сухарями и блокировал все попытки двух палат помочь Украине.
    Герооооой, аднака!
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