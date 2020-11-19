Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности

Российская Федерация, не смотря на предложение украинской делегации и представителей ОБСЕ, Франции и Германии отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности.