Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласованы новые технические детали для разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье.