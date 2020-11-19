Новости

Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ

1 64113
Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ
На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласованы новые технические детали для разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье.

Об этом делегация сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы, народного депутата Украины Галины Третьякова и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье. Работа продолжается", - сообщается делегация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ

Топ комментарии

  • Said_
    А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
  • Ex Donchanin
    Украина пошла еще на уступки?
  • Влад Кашин
    Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости