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В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго

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В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго
Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице министерства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Минэнерго ответственно заявляет, что этой зимой никаких веерных отключений не будет", - сказано в сообщении.

При этом в Минэнерго обратили внимание, что Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и достаточными генерирующими мощностями, несмотря на то, что НАЭК "Энергоатом" не справился с ремонтной кампанией этого года".

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"После вмешательства Минэнерго "Энергоатом" оптимизировал график ремонтов. Кроме того, по поручению ремонтной комиссии под председательством врио министра компания смогла увеличить плановую мощность на следующий год на 2,9 млрд кВт-ч", – говорится в сообщении Минэнерго.

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Топ комментарии

  • WiM
    пипец, дожили - уже к веерным отключениям готовятся 73% дебилов...
  • Виктор Стеценко 216e0192
    В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9420
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