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Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

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Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался
Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности". – сообщил Парубий.

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Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался 01

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання, пану Андрію.
  • Yurii Sliusarchuk
    самоликвидировался ?
  • Наталья Киенко
    Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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