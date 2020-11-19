Полиция взяла под круглосуточную охрану 9 избирательных комиссий во Львовской области для обеспечения порядка на выборах

Полиция Львовской области готова к обеспечению общественного порядка во втором туре местных выборов, 9 территориальных избирательных комиссий взяты под круглосуточную охрану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции, со ссылкой на главу полиции области Василия Виконского

"С сегодняшнего дня, 19 ноября, полицейские взяли под круглосуточную охрану 9 территориальных избирательных комиссий, которые получили бюллетени для голосования - во Львове, Дрогобыче и в Городецком районе. Мы продолжаем нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок, чтобы второй тур местных выборов прошел честно и прозрачно", - отметил глава областной полиции.

Так, правоохранители призывают всех участников избирательного процесса и жителей Львовской области не нарушать избирательное законодательство и во время голосования придерживаться правопорядка.

В воскресенье, 22 ноября состоится второй тур выборов глав Львовской и Дрогобычской ОТГ, а также депутата Великолюбинский поселкового совета Городокского района.

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