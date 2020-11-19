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Глава Черновицкого облсовета Мунтян госпитализирован с COVID-19, он в тяжелом состоянии

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Глава Черновицкого облсовета Мунтян госпитализирован с COVID-19, он в тяжелом состоянии
Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, поражены 50% легких.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Как утверждает врач-пульмонолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 16 ноября пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, 17 ноября его состояние ухудшилось, и он находится на дотации кислорода.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вибори були понад усьо.
  • Envoy
    Ну нельзя так убиваться ради выборов .
  • Vika Lysenko
    Может он хороший человек ,а не «слуга»
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