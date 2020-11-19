В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель

Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия.

Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Еврокомиссии.



"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", – сказал он.



Боррель добавил, что "репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются".

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