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В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель

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В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель
Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия.

Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", – сказал он.

Боррель добавил, что "репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Дарма Білорусь не підтримала Україну в ООН. Тепер получітє-распішітєсь.
  • Elvic Vic
    А нужно составлять список омоновцев и членов их семей .
    Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !

    Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
  • Анатолий Панасюк
    Луці - *****,дах вже зірвало повністю.
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