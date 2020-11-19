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Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами

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Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами
Обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова.

"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ

Топ комментарии

  • Александр Жаботинский 36ce613a
    Они всех типа Цемаха получили у наших профанов ,а та пистота ,что осталась им не нужна. Теперь пошел шантаж.
  • Ulrich Shtal
    Класичні терористи. Щоб не знущатися над людьми, та не робити нових терактів вимагають політичних поступок. Ящо поступок не буде, будуть і далі робити теракти. Хоча насправді це не терорити вимагають, а РФ - терористична держава.
  • dmitrij suur
    Арестовать Медведчука и уже завтра они на коленях будут просить об обмене пленными
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