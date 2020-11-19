Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами

Обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова.

"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.

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