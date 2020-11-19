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Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми

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Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей. По его словам, это люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
  • Владимир Сливка
    К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
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