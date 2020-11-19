Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах

Экс-министр финансов, бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что временно не будет принимать участие в эфирах СМИ.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья и коллеги, по личной просьбе Андрея Ермака я принял решение, до личной встречи с ним после его выздоровления, временно воздержаться от участия в эфирах", - написал Уманский.

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".