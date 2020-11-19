Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Карантин выходного дня - единственная альтернатива локдауну.

Об этом на встрече с мэрами городов сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Встреча проходила онлайн, в ней также приняли участие руководство министерства здравоохранения и представители других министерств.

Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин "выходного дня", ведь это единственная альтернатива локдауну. Он сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил Премьер-министр, обращаясь к мэрам.

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По его словам, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койкомест кислородом.

Также Шмыгаль призвал руководителей городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, улучшит процесс перевозки кислородного оборудования.

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