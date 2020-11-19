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Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона

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Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.

Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    французский подельник рашиста уже помог Украине- война по сей день .гнать его сраной метлой
  • Шрек Баблокат
    Защищитель херов!.. у самого чурки головы режут, и тут он решил позащищать шашлычников-оккупантов "ради религиозного и культурного наследия региона"..
    Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
  • майкл бом 2c607f23
    В Грузии тоже помним был "миротворец" именно.от Франции саркози....чем закончилось помощь этой продажной кацапской подстилки для Грузии тоже помним.Ату его.
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