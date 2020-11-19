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Украинец скончался после задержания в Польше, к нему применяли электрошокер

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Украинец скончался после задержания в Польше, к нему применяли электрошокер
В Польше расследуют дело о смерти украинца, который умер сразу после задержания правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Укринформ" 19 ноября сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.

Он рассказал, что точная причина смерти украинца станет известна после вскрытия. Известно, что к нему применили электрошокер.

"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор", – сказал прокурор.

По его словам, рано предполагать, что между действиями полиции и смертью задержанного есть связь.

Прокурор рассказал, что украинец приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке. Он находился на карантине, но не придерживался его.

Как заявил Копаня, 15 ноября полиция получила сообщение, что "агрессивно настроенный мужчина" пытался попасть во двор и в дом местных жителей. По словам прокурора, мужчина бросал в полицейских разные предметы, а потом якобы вытащил нож. Правоохранители пытались успокоить мужчину словесно, а позже вызвали подкрепление и применили сначала слезоточивый газ, а потом парализатор. На задержанного надели наручники. После этого мужчине сразу стало плохо, бригада экстренной помощи констатировала смерть.

Консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил "Укринформу", что дело взяли под консульский контроль, учитывая его резонансность.

Горбань уточнил, что 44-летний украинец прибыл из Тернопольской области. Его семью известили о смерти.

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Топ комментарии

  • Serg KS d9fae3d4
    В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
  • VOLVO XC 70
    а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
  • Валерий Матушкин
    Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
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