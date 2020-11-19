Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что "зрады" нет.

Об этом Донской заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента осуществляют процессуальное руководство по нему. В настоящее время вокруг этой ситуации раздувается "зрада", хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже в течение шести лет", - сказал Донской.

Он пояснил, что открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Согласно ст.214 этого УПК, следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст. 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению", - сказал Донской.

По его словам, однако Кузьмин обратился в суд, и суд обязал "расследовать это дело, несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".

"Теперь мы обязаны расследовать это дело, чтобы, во-первых, нас не признали неэффективными в расследовании и не отдали это дело кому-то другому. А во-вторых, мы теперь обязаны допросить лиц, о которых говорится в заявлении", - сказал прокурор.

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Также Донской выразил удивление, почему именно сейчас эта ситуация приобрела такой резонанс, ведь на допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей вызвали еще три недели назад, но тогда из-за COVID многие следователи были на больничных, и допросы перенесли.

"Вопрос - почему именно сегодня? Ведь новых повесток мы не направляли. Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, обязывающая вносить сведения об уголовных правонарушениях без проверки фактов, изложенных в обращении, а в ходе досудебного расследования лица, на которых ссылается заявитель, должны быть допрошены по обстоятельствам дела", - подчеркнул Донской.

Кроме того, он добавил, что не видит в этом деле никаких перспектив, однако, чтобы принять по делу окончательное процессуальное решение в соответствии с законом, необходимо допросить лиц, на которых в заявлении указал Кузьмин, а также допросить самого Кузьмина как заявителя.

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"Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто. Но мы должны провести эти следственные действия, чтобы принятое по данному делу решение не было отменено через суд", - пояснил прокурор.

Вместе с тем Донской отметил, что Офис генерального прокурора неоднократно поднимал вопрос о внесении изменений в УПК, поскольку внимание следователей из-за таких заявлений отвлекается от расследований реальных преступлений - краж, грабежей и тому подобное.

Напоминаем, ранее сообщалось о вызове на допрос в ГБР Парубия, Пашинского, Турчинова, Черновол и Яценюка.