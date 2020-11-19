Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан

Активный участник Революции Достоинства Святослав Вакарчук поинтересовался, собираются ли следователи ГБР вызывать всех ее участников на допрос в качестве организаторов.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"А ГБР или кто там еще собирается всех этих людей как организаторов Майдана вызывать? Так они все могут и прийти..." - написал Вакарчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

К тому же, отметил Донской, расследовать производство по заявлению Кузьмина прокуроров обязал суд.