Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз

Указ Президента РФ о признании документов и регистрации автомобилей на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является очередным шагом России против суверенитета Украины и прямо противоречит Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 ноября президент Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрации автомобилей, которые выданы жителям и постоянным резидентам (оккупированных территорий - ред.) Донецкой и Луганской областей Украины. Это является еще одной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству территорий, и вместо того, будет в полной мере выполнять собственные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в документе, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий

В заявлении напоминается, что в 2019 году Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий издали инструкцию относительно обработки представлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которая соответствует принципам уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте: Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

Как отметил официальный представитель ЕС, эти правила ЕС относительно выдачи Шенгенских виз корректно и содержательно соблюдаются как в Украине, так и в Российской Федерации.

"Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении ЕС.

Также читайте: Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД