Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"4 ноября президент Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрации автомобилей, которые выданы жителям и постоянным резидентам (оккупированных территорий - ред.) Донецкой и Луганской областей Украины. Это является еще одной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству территорий, и вместо того, будет в полной мере выполнять собственные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в документе, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий
В заявлении напоминается, что в 2019 году Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий издали инструкцию относительно обработки представлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которая соответствует принципам уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как отметил официальный представитель ЕС, эти правила ЕС относительно выдачи Шенгенских виз корректно и содержательно соблюдаются как в Украине, так и в Российской Федерации.
"Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении ЕС.