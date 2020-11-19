В ГБР опровергли политические мотивы вызовов участников Революции Достоинства на допрос: "Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса"

Государственное бюро расследований заявило, что накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается: "Сообщаем, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом Генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований.

Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловленные необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства.

Также сообщаем, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем им заблаговременно сообщено.

Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности.

Подтверждением манипуляций по приурочение указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"