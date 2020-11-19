Украина подала списки из 11 человек на обмен с террористами, - Кравчук

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об Кравчук в интервью изданию "Громадське".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - сказал он.

Первый президент отметил, что вопрос ставится более широко.

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"Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", сообщил Кравчук.

По его словам, план украинской делегации состоит в том, чтобы обменять тех людей, списки которых подготовлены, затем действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

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