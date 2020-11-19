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Госдепартамент США предупредил Лукашенко: пришло время остановить насилие

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Госдепартамент США предупредил Лукашенко: пришло время остановить насилие
Официальный Вашингтон предупредил режим в Беларуси о необходимости немедленно остановить насилие, нарушение прав человека в республике и освободить задержанных активистов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовал на официальной твиттер-странице заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.

"Более 100 дней власти Беларуси совершали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Американская сторона выступила с заявлением в адрес режима в Беларуси после сообщений об арестах журналистов на фоне массовых беспорядков правоохранительных органов республики, подчиненных Лукашенко.

Напомним 15 ноября в Беларуси прошли акции памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после избиения силовиками. По данным правозащитного центра "Весна", во время воскресных демонстраций задержаны 1279 человек.

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Топ комментарии

  • Олег Тихонов 055f40a1
    Пока ещё рулит кацапоТрамп это всё пустая болтовня..
  • Nikos KGB
    Байден, начинай принимать дела у рыжей ваты!!
  • Yevhen Tarnavskyi
    Да и дальше это будет пустой болтовней.
    Повлиять на слетевшего с катушек диктатора они не могут, а любые санкции еще больше толкнут Беларусь в цепкие объятья "братишек".
    Ситуацию могли бы изменить беларусы изнутри, но на это надежды еще меньше.
    А нам придется привыкать жить с двумя накрепко поехавшими соседями вместо одного.
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