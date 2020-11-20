Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко

Официальный Киев ведет переговоры и подписывает договоры со всеми потенциальными производителями вакцины от COVID-19 для организации поставок вакцин в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале 1 + 1.

"Страна работает со всеми потенциальными производителями вакцин, подписывает уже договоры на поставку вакцин и для других групп населения. Мы говорим о том, чтобы нам как минимум в страну завести одновременно 15 млн доз вакцины", - отметил Ляшко.

Он добавил, что первыми в Украине планируют вакцинировать медиков, также в приоритетную группу населения попадут люди, которые находятся в медицинской группе риска, то есть люди у которых при переносе коронавирусной инфекции чаще всего развиваются осложнения. По словам Ляшко, Национальная техническая группа сейчас рассматривает три механизма транспортировки, хранения и использования вакцин и все зависит от того, при какой температуре нужно ее хранить.

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Ляшко также рассказал, что в Украине пока рассматривают различные механизмы проведения прививок, в частности рассматривается возможность вакцинации граждан в амбулаториях, поликлиниках и в частных медицинских учреждениях. Он отметил, что более конкретные механизмы вакцинации будут разработаны после того, как будет известно какая именно вакцина будет закуплена.

Заместитель министра отметил, что контроль за вакцинацией населения будет осуществлять Министерство здравоохранения совместно с департаментом здравоохранения в местных администрациях.

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