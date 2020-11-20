Новости

Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

1 62621
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил интервью изданию "Громадське".

"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предварительные соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены", - сказал он.

Кравчук отметил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря одобрил также президент России Владимир Путин.

"Поэтому если кто-то не выполняет, или Россия, или ОРДЛО, а это и есть подопечные России, то они блокируют тот документ, который одобрил и Путин. Делегация Украины в ТКГ должна и будет действовать так, чтобы выполнять те решения, которые были принят 9 декабря в "Нормандском формате" в Париже. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече", - подчеркнул глава украинской ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП

Топ комментарии

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 6384
  • Danis Nielsen
    Объясните кто нибудь этого старому коммунисту , что Россия с Донбаса уходить не собирается.
    И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
  • Алексей Достоевский
    блин,ну как маленькие дети, ей Богу
    Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
    А там или ишак сдохнет или падишах...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости