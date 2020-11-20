Новости • Коронавирус и карантин

Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии

10 69461
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии
Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы предоставить венгерскому народу "наиболее качественную и безопасную эффективную вакцину".

Но как пишет Reuters, Еврокомиссия предостерегала страны-члены Европейского Союза от приобретения нелицензированных вакцин.

Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в любой из стран ЕС.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Гуталин с русского сапога - национальное блюдо угров.
  • Алексей Достоевский
    Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2950
  • Sophia-Maria Duglass
    Орбан этой вакциной зароет свою политическую карьеру 😀😀😀
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости