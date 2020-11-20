ВОЗ рекомендует не использовать "Ремдесивир" для госпитализированных больных COVID-19

Пока что нет твердых доказательств, что "Ремдесивир" улучшает выживаемость или любые другие клинические показатели у госпитализированных пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. Поэтому его не следует рекомендовать для лечения больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 20 ноября Всемирная организация здравоохранения.

Руководство ВОЗ по клинической помощи при "короне" разработала международная группа, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике. Оно разработано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) – та оказала методологическую поддержку.

Работа над этим началась 15 октября, когда ВОЗ показала промежуточные результаты рандомизированного контролируемого испытания клинического испытания "Солидарность", в котором учитывались данные более 7000 пациентов в четырех исследованиях.

"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.

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В группе по разработке рекомендаций заявили, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов, и поддержали дальнейшее участие добровольцев в испытаниях ремдесивира.

2 мая 2020-го "Ремдесивир" одобрили в США для экстренного лечения коронавирусной болезни.

Уже тогда часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира для "тяжелых" с COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".

13 ноября Европейское общество реаниматологов не рекомендовало "Ремдесивир" при тяжелых случаях.

Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса: МОЗ заказал 28 000 флаконов дорогостоящего препарата. 19 ноября замминистра здравоохранения Ляшко сообщил, что "препарат уже закупили и везут в Украину".

Украинская компания Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19.