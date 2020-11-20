Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего журналисту местного издания о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ в Беларуси в Telegram.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре РБ отметили, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

"Подозреваемые задержаны", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

12 ноября Бондаренко скончался.