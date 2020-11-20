Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки зафиксирована работа вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников вблизи Шумов, применив стрелковое оружие.

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"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - сообщили в штабе.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутые 22 июля 2020 г. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", - добавили в пресс-центре ОС.