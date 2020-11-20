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Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС

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Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки зафиксирована работа вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников вблизи Шумов, применив стрелковое оружие.

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"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - сообщили в штабе.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутые 22 июля 2020 г. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

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  • Van-Basten Van-Basten
    Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
    Горіть у пеклі москалі!
    Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2061
  • Ozirius Shewu
    До Феофанії снаряд не долетів, значить пермир'я не порушено. Значить головнокомандувач буде вирівнювати лінію фронту і виводити війська в глибину за Дніпровський вал. В зад території бійців ВСУ поведуть головнокомандувач, агенти ФСБ і лідери ОПЗЖ (хоч це одне і теж).
  • Люцифер
    Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1182
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