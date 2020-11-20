Вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Европе в декабре текущего года, - Меркель
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.
Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.
"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер.
Затем в Европе начнется процесс вакцинации.
Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.