Вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Европе в декабре текущего года, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер.

Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

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Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.