COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн

По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 454 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 776 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 57 239 606 случаев инфицирования, из них 650 454 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 365 695 человек, из них 10 776 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 39,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.