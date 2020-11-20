COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн
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По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 454 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 776 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 57 239 606 случаев инфицирования, из них 650 454 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 365 695 человек, из них 10 776 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 39,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.