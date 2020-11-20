В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксированы 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 (самый высокий показатель с начала пандемии), выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 728 человек;

летальных случаев - 229;

выздоровели - 7 845 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 598 085 человек;

выздоровели - 274 324 человека;

летальных случаев - 10 598;

проведено ПЦР-тестов - 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - рассказал Степанов.







