В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 728 человек;
летальных случаев - 229;
выздоровели - 7 845 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).
За все время пандемии в Украине
заболели - 598 085 человек;
выздоровели - 274 324 человека;
летальных случаев - 10 598;
проведено ПЦР-тестов - 4 108 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - рассказал Степанов.