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В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели

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В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксированы 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 (самый высокий показатель с начала пандемии), выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02госпитализированы - 1 728 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02летальных случаев - 229;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02выздоровели - 7 845 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

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За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07заболели - 598 085 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07выздоровели - 274 324 человека;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07летальных случаев - 10 598;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 12

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  • Підлога Маккартні
    Даже не мастера спорта по борьбе с корона вирисом, а прямо таки олимпийские чемпионы. Зебилы!!!
  • Андрей Сафhjyjd
    Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
  • Підлога Маккартні
    У педагогів зарплата 4 тисячі баксів, так шо хай не скиглять, голосували ж за зеленського...
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