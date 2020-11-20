Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в "Голосе Украины"

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1391 случай. Среди лидеров - Днепропетровская и Киевская области

Отметим, завтра в Украине будет карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.